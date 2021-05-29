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Манчестер Сити

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Манчестер Сити – Челси: онлайн финала Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша
29 мая, 06:00
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Манчестер Сити впервые в истории попытается выиграть Лигу чемпионов, а Челси сыграет в финале в третий раз. Тем не менее, именно команда Александра Зинченко является фаворитом матча

В субботу, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов: в главном поединке еврокубкового сезона сойдутся два английских клуба: Манчестер Сити и Челси. Матч пройдет в Порту на стадионе "Драгау" и начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн матча Манчестер Сити – Челси с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ

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Финал Лиги чемпионов должен был принимать Стамбул, но из-за карантинных ограничений матч пришлось перенести в Португалию. Как и год назад. Только тогда решающий поединок прошел в Лиссабоне. Зато в этом году УЕФА разрешил присутствовать на стадионе зрителям, так что команды не останутся без поддержки родных болельщиков.

Порту, стадион "Драгау"
Порту, стадион "Драгау" / Фото: Getty Images

Манчестер Сити – путь к финалу:

МанСити выиграл группу, где так же выступали Порту, Олимпиакос и Марсель без единого поражения и лишь с одной ничьей – как раз на этом же стадионе. В 1/8 финала Сити одолел Боруссию из Менхенгладбаха (дважды по 2:0), затем перед Гвардиолой пала Боруссия, но уже из Дортмунда (дважды по 2:1), а в полуфинале англичане оказались сильнее Пари Сен-Жермен (2:1 и 2:0). Таким образом, Манчестер Сити в текущем еврокубковом сезоне еще ни разу не проигрывал и лишь однажды потерял очки.

Челси – путь к финалу:

Челси выступал в квартете с Севильей, Краснодаром и Ренном и завершил групповой этап с четырьмя победами и двумя ничьими. Это было еще под руководством Фрэнка Лэмпарда, а плей-офф лондонцы начали уже во главе с Томасом Тухелем. В раундах на вылет Челси поочередно разобрался с Атлетико (1:0 и 2:0), Порту (2:0 и 0:1) и Реалом (1:1 и 2:0).

В текущем евросезоне обе команды встречались с Порту на "Драгау", но только Порту сумел вернуться домой с победой.

Манчестер Сити и Челси в финалах еврокубков:

Манчестер Сити впервые вышел в финал Лиги чемпионов и в целом дошел до финала еврокубка впервые с сезона 1969/70 годов, когда победил в Кубке Кубков. Челси поборется за трофей Лиги чемпионов в третий раз в истории, предыдущая попытка в сезоне 2011/12 годов оказалась для них успешной.

Кроме этого, Челси дважды выигрывал Кубок УЕФА/Лигу Европы, последний раз в позапрошлом сезоне, также у лондонцев две победы в Кубке Кубков, а еще у них в коллекции есть Суперкубок УЕФА.

Манчестер Сити – Челси. Составы перед финалом:

Команды подходят к ответственному поединку в оптимальных составах. Лишь у МанСити оказался под вопросом Илкай Гюндоган, получивший повреждение накануне. Тем не менее, УЕФА включил немца в ориентировочный состав на матч, как и нашего Александра Зинченко:

Ман Сити: Эдерсон; Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко; Бернарду Силва, Фернандиньо, Гюндоган; Марез, де Брейне, Фоден

Челси: Менди; Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер; Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл; Пулишич, Вернер, Маунт

Александр Зинченко и Рахим Стерлинг. Фото: REUTERS/Catherine Ivill
Александр Зинченко и Рахим Стерлинг. Фото: REUTERS/Catherine Ivill

Украинцы в финалах Лиги чемпионов:

Кстати, Зинченко стал третьим украинцем, кто сыграет в финале Лиги чемпионов после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука. Шева с Миланом выигрывал трофей в 2003 году, в 2005-м проиграл Ливерпулю, а в 2008 году наблюдал с лавки запасных, как Челси уступил Манчестер Юнайтед. Тимощук завоевал заветный трофей лишь с третьей попытки, в 2013 году.

Андрей Шевченко после победы в финале ЛЧ-2003
Андрей Шевченко после победы в финале ЛЧ-2003

Букмекеры о матче Манчестер Сити – Челси:

Аналитики считают Манчестер Сити фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы в основное время – 1.90, на ничью – 3.55, на победу Челси в основное время – 4.60. Если же матч продлится больше 90 минут, то шансы команд немного уравниваются, но все равно Сити остается фаворитом – 1.45 против 2.90.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси:

Матч Манчестер Сити – Челси в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 22:00.

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