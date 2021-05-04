Олександр Зінченко в фіналі Ліги чемпіонів! Українець взяв участь у двох голах МанСіті

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Манчестер Сіті вперше в своїй історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Англійці за сумою двох матчів пройшли Парі Сен-Жермен. Ми вели онлайн матчу МанСіті – ПСЖ.
Тиждень тому в Парижі МанСіті виграв – 2:1. А сьогоднішній матч ледь не почався з гола у ворота британців. Вже на 7-й хвилині рефері призначив пенальті у воротах господарів за гру рукою Олександра Зінченка. Українець показував, що м'яч потрапив йому в плече. VAR допоміг довести правоту Зінченка. А вже через пару хвилин Олександр став учасником гольової атаки, коли відзначився Марез.
Взяв участь Зінченко і в другому голі Сіті. Це вже сталося після перерви, коли гості йшли ва-банк. Олександр організував швидку контратаку і Марез оформив дубль.
А потім ще Олександр ледь і червону не отримав, коли розпустив руки в бійці. Обійшлося попередженням. А ПСЖ догравав матч у меншості. За грубий фол був вилучений ді Марія.
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Манчестер Сіті – Парі Сен-Жермен – 2:0
Голи: Марез (11, 63)
Вилучення: ді Марія (69)
Суперник Манчестер Сіті по фіналу визначиться 5 травня в матчі Челсі – Реал. Перша гра завершилася внічию – 1: 1.
Фінал Ліги чемпіонів пройде 29 травня в Стамбулі.