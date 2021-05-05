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Роздягальня МанСіті ходить ходором: відео святкування команди Зінченка

5 травня, 08:28

Олег Люлька Олег Люлька

Футболісти англійської команди випустили пар після того, як обіграли на своєму полі ПСЖ 2:0 і вперше в історії клубу вийшли до фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті

Манчестер Сіті / Фото: Getty Images

Після перемоги Манчестер Сіті над ПСЖ з рахунком 2:0 і виходу до фіналу Ліги чемпіонів роздягальня англійського клубу ходила ходором. Гравці, тренери та персонал Сіті влаштували запальні танці на підлозі, де вже були розкидані футболки, а один з радісних переможців навіть надів собі на голову стільчик.

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Ще б! Адже цей вихід до фіналу найпрестижнішого єврокубка – перший у 141-річній історії містян".

Нагадаємо, в обох голах Манчестер Сіті у ворота ПСЖ взяв участь українець Олександр Зінченко, який після фінального свистка розплакався на полі.

Можна тільки уявити, що буде коїтися в роздягальні Манчестер Сіті, якщо команда виграє турнір. Нагадаємо, суперник команди Олександра Зінченка по фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 травня в Стамбулі, визначиться сьогодні в матчі-відповіді Челсі – Реал. Тиждень тому в Мадриді вони зіграли внічию 1:1.

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Огляд матчу Манчестер Сіті – ПСЖ (2:0)

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