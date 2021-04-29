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Крутіше – нікуди: Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонів

29 квітня, 21:51

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український футболіст Манчестер Сіті допоміг команді перемогти ПСЖ у Франції за півгодини на полі й увійшов в команду тижня елітного єврокубка

/ Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко продовжує завойовувати авторитет в Європі. Вчора ввечері його Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів, а українець вийшов на заміну і взяв участь у вирішальних подіях поєдинку. Пізніше Зінченка прирівняли до Неймара після перемоги МанСіті над ПСЖ.

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Отримавши високу оцінку за свої дії, Олександр заслужив і потрапляння до символічної збірної тижня в ЛЧ.

Читайте також: на звання найкращого в Лізі чемпіонів претендують по одному гравцеві кожної команди.

Примітно, що разом з нашим футболістом в команді виявилися ще чотири його одноклубники: воротар Едерсон, півзахисники Ілкай Гюндоган, Кевін де Брюйне і Ріяд Марез. У цьому варіанті Зінченко традиційно розташувався на лівому фланзі оборони, де він діє в клубі. У збірній України він частіше грає в центрі поля.

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Водночас, Зінченко безкоштовно віддає свої футболки, бутси і навіть собак.

Дивіться, як МанСіті переломив хід гри в Парижі в другому таймі:

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