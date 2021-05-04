Александр Зинченко в финале Лиги чемпионов! Украинец поучаствовал в двух голах МанСити

Манчестер Сити обыграл в домашнем матче Пари Сен-Жермен и впервые в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов, который пройдет 29 мая в Стамбуле

/ Фото: REUTERS

Манчестер Сити впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Англичане по сумме двух матчей прошли Пари Сен-Жермен. Мы вели онлайн матча МанСити – ПСЖ.

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Неделю назад в Париже МанСити выиграл – 2:1. А сегодняшний матч едва не начался с гола в ворота британцев. Уже на 7-й минуте рефери назначил пенальти в воротах хозяев за игру рукой Александра Зинченко. Украинец показывал, что мяч попал ему в плечо. VAR помог доказать правоту Зинченко. А уже через пару минут Александр стал участником голевой атаки, когда отличился Марез.

Поучаствовал Зинченко и во втором голе Сити. Это уже случилось после перерыва, когда гости шли ва-банк. Александр организовал быструю контратаку и Марез оформил дубль.

А потом еще Александр едва и красную не получил, когда распустил руки в потасовке. Обошлось предупреждением. А ПСЖ доигрывал матч в меньшинстве. За грубый фол был удален ди Мария.

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Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен – 2:0

Голы: Марез (11, 63)

Удаление: ди Мария (69)

Соперник Манчестер Сити по финалу определится 5 мая в матче Челси – Реал. Первая игра завершилась вничью – 1:1.

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле.