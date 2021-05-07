Конкурент Зінченка в боротьбі за серце Влади Седан визнаний найкращим в Україні

Форварда львівського Руху Андрія Борячука назвали найкориснішим гравцем 25-го туру Прем'єр-ліги: він забив м'яч і допоміг команді віддалитися від зони вильоту

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

У середу і четвер в Україні пройшов передостанній тур. За підсумками чергових семи матчів експерти визначили найкращого гравця. Ним став 24-річний форвард Руху Андрій Борячук.

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Нещодавно молодого динамівця назвали найкращим у 23-му турі УПЛ.

Вчора львівська команда розгромила вдома донецький Олімпік з рахунком 3:0, а Борячук забив другий м'яч. Хлопець відзначився ударом головою в контратаці. Це його другий гол у 2021 році.

Сайт УПЛ зазначає, що конкурентами у Борячука були півзахисник Тарас Степаненко з Шахтаря, Павло Ореховський з Колоса і захисник Десни Андрій Гітченко. До експертної ради входять Олег Венглинський, Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

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Нагадаємо, що Борячук раніше виступав за Шахтар і Маріуполь. Андрій також зустрічався з відомою телеведучою Владою Седан, яка пізніше віддала своє серце його знайомому Олександру Зінченку – нині гравцеві Манчестер Сіті.

Дивіться, як Андрій вразив ворота Олімпіка: