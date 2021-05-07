У Росії хочуть, щоб Зінченко в разі перемоги привіз до них трофей Ліги чемпіонів

Керівництво Уфи попросить Олександра Зінченка привезти в Росію трофей Ліги чемпіонів, якщо Манчестер Сіті обіграє в фіналі Челсі. Зінченко виступав в команді в 2015-2016 роках

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Генеральний директор Уфи Шаміль Газізов хоче, щоб український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко в разі перемоги у фіналі Ліги чемпіонів привіз трофей в Росію. У фіналі турніру 29 травня в Стамбулі МанСіті зіграє проти Челсі.

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Зінченко виступав за Уфу з 2015 по 2016 рік, після чого перейшов у Манчестер Сіті. За російський клуб Олександр провів 33 матчі, забив два голи і зробив чотири результативні передачі.

"Звісно, якщо Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів, то попросимо Зінченка привезти трофей в Уфу. Це було б круто. Ми з ним після гри зателефонували, привітали один одного. Дуже пишаюся, що працювали разом", – наводить слова Газізова Sport24.ru.

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