Кінець "Санта-Барбари": Неймар продовжив контракт з ПСЖ і забув про Барселону

Бразильський футболіст залишиться у Франції ще на три сезони. Неймар зізнався, що щасливий в ПСЖ і сподівається виграти багато трофеїв з паризьким клубом

Неймар. Фото: psg.fr

Парі Сен-Жермен повідомив, що Неймар продовжив контракт з клубом ще на три сезони, до 30 червня 2025 року. Тепер вже точно можна стверджувати, що ніякого повернення до Барселони не відбудеться.

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Бразилець перейшов до ПСЖ з Барселони 2017 року. Відтоді він провів за команду 112 матчів, забив 85 голів і зробив 51 результативну передачу. Неймар входить до десятки найкращих бомбардирів в історії клубу.

Форвард тричі ставав чемпіоном Франції, двічі вигравав Кубок і Суперкубок країни і один раз ставав володарем Кубка ліги. У минулому сезоні Неймар з ПСЖ доходив до фіналу Ліги чемпіонів, а цього року зупинився на стадії 1/2 фіналу.

"Я дуже радий продовжити свою пригоду в ПСЖ, – сказав Неймар при підписанні нового контракту. – Я дуже щасливий в Парижі і пишаюся тим, що я є частиною цієї команди, працюю з цими гравцями, великим тренером і є частиною історії цього клубу.

Це те, що змушує мене ще більше повірити в цей великий проєкт. Я виріс тут як людина і як гравець. Тож я дуже щасливий продовжити свій контракт і сподіваюся виграти тут ще багато трофеїв".

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Дивіться, як ПСЖ вилетів з Ліги чемпіонів: