Рекорди півфіналу МанСіті – ПСЖ: сьома перемога поспіль, найстаріший Ферна і кривдник Пеп

Дев'ята англійська команда пробилася в фінал єврокубка, вперше здобувши 11 перемог в одній кампанії, а Гвардіола втретє зіграє у вирішальному матчі

/ Фото: Reuters

У вівторок пізно ввечері Манчестер Сіті знову обіграв ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів. Цією перемогою англійський гранд встановив відразу декілька визначних досягнень.

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МанСіті оновив відразу два історичні рекорди для англійських клубів в єврокубках, вигравши 11 (!) матчів на міжнародній арені в одному сезоні, в тому числі – сім поспіль.

Капітан "містян" Фернандіньйо в день 36-річчя приєднався до компанії німецького форварда Ульфа Кірстена. Хлопці стали самими віковими польовими гравцями, які виграли матч Ліги чемпіонів в день народження. Правда, футболіст Байєра зробив це в грудні 2001 року на груповому етапі, а бразилець – в півфіналі!

Манчестер Сіті став 9-м англійським клубом, який досяг фіналу єврокубка. Представники Туманного Альбіону домінують у списку, адже Італія та Німеччина посилали в вирішальні матчі лише по 6 своїх команд.

Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно програв Пепу Гвардіолі 12-й раз – більше, ніж будь-якому іншому тренеру в своїй кар'єрі. Іспанський ж фахівець ще двох колег перемагав у 12 матчах.

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До слова, Гвардіола після двох перемог в Лізі чемпіонів на чолі Барселони вивів команду у вирішальний поєдинок втретє в кар'єрі – через 10 років після останнього тріумфу.

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Дивіться огляд матчу Манчестер Сіті – ПСЖ: