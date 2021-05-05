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Суддя мене обматюкав – зірковий футболіст ПСЖ поскаржився після поразки МанСіті

5 травня, 09:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Італійський півзахисник французької команди Марко Верратті образився на Бйорна Куйперса з Нідерландів, хоча і визнав, що сам багато говорив

/ Фото: Reuters

Учора Манчестер Сіті обіграв Парі Сен-Жермен у повторній грі півфіналу. На полі неодноразово виникали гарячі моменти, і 48-річному рефері з Нідерландів Бйорну Куйперсу довелося багато попрацювати, щоб заспокоїти суперників. Однак, за словами півзахисника ПСЖ Марко Верратті, арбітр не зміг опанувати свої власні емоції.

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У коментарі RMC Sport 28-річний італієць заявив:

"Суддя мене обматюкав. Він двічі сказав мені: "Та пішов ти" (F**k you). Якби я дозволив собі щось подібне, то отримав би дискваліфікацію матчів на десять. Так, визнаю, я багато розмовляю з арбітрами, але я ніколи їх не посилаю"

Зауважимо, що уродженець Пескари, який грає в Парижі з 2012 року, отримав жовту картку і, зробивши кілька фолів, був близький до вилучення. Червону картку в цій зустрічі заробив його одноклубник – аргентинець Анхель Ді Марія, який спеціально наступив на ногу Фернандіньйо.

Дізнавайтеся також рекорди півфіналу МанСіті – ПСЖ.

Дивіться, як видалили Анхеля Ді Марію, а Верратті висловлював претензії рефері:

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