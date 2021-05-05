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Судья меня обматерил – звездный футболист ПСЖ пожаловался после поражения МанСити

5 мая, 09:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Итальянский полузащитник французской команды Марко Верратти обиделся на Бьорна Куйперса из Нидерландов, хотя и признал, что сам много говорил

Марко Верратти, Маурисио Почеттино и судья Бьорн Куйперс

Марко Верратти, Маурисио Почеттино и судья Бьорн Куйперс / Фото: Reuters

Вчера Манчестер Сити обыграл Пари Сен-Жермен в повторной игре полуфинала. На поле неоднократно возникали "горячие" моменты, и 48-летний рефери из Нидерландов Бьорну Куйперсу пришлось много поработать, чтобы успокоить соперников. При этом, по словам полузащитника ПСЖ Марко Верратти, арбитр не смог справиться со своими эмоциями.

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В комментарии RMC Sport 28-летний итальянец заявил:

"Судья меня обматерил. Он дважды сказал мне: "Да пошел ты" (F**k you). Если бы я позволил себе нечто подобное, то получил бы дисквалификацию матчей на десять. Да, признаю, я много разговариваю с арбитрами, но я никогда их не посылаю".

Заметим, что уроженец Пескары, который играет в Париже с 2012 года, получил желтую карточку и, совершив несколько фолов, был близок к удалению. Также в этой встрече красную карточку заработал его одноклубник – аргентинец Анхель Ди Мария, специально наступивший на ногу Фернандиньо.

Узнавайте также рекорды полуфинала МанСити – ПСЖ.

Смотрите, как удалили Анхеля Ди Марию, а Верратти высказывал претензии рефери:

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