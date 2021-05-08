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Конец "Санта-Барбары": Неймар продлил контракт с ПСЖ и забыл о Барселоне

8 мая, 16:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский футболист останется во Франции еще на три сезона. Неймар признался, что счастлив в ПСЖ и надеется выиграть много трофеев с парижским клубом

Неймар. Фото: psg.fr

Неймар. Фото: psg.fr

Пари Сен-Жермен сообщил, что Неймар продлил контракт с клубом еще на три сезона, до 30 июня 2025 года. Теперь уже точно можно утверждать, что никакого возвращения в Барселону не состоится.

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Бразилец перешел в ПСЖ из Барселоны в 2017 году. С тех пор он провел за команду 112 матчей, забил 85 голов и сделал 51 результативную передачу. Неймар входит в десятку лучших бомбардиров в истории клуба.

Форвард трижды становился чемпионом Франции, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и один раз становился обладателем Кубка лиги. В прошлом сезоне Неймар с ПСЖ доходил до финала Лиги чемпионов, а в этом году остановился на стадии 1/2 финала.

"Я очень рад продолжить свое приключение в ПСЖ, – сказал Неймар при подписании нового контракта. – Я очень счастлив в Париже и горжусь тем, что являюсь частью этой команды, работаю с этими игроками, великим тренером и являюсь частью истории этого клуба.

Это то, что заставляет меня еще больше поверить в этот великий проект. Я вырос здесь как человек и как игрок. Так что я очень счастлив продлить свой контракт и надеюсь выиграть здесь еще много трофеев".

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Смотрите, как ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов:

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