Вже сьогодні! Неймар продовжить контракт з ПСЖ

Бразильський футболіст залишиться у Франції ще на п'ять років. Неймар так і не зважився на повернення в Барселону, куди його сватали з моменту відходу з каталонського клубу

/ Фото: AFP

У суботу бразильський нападаючий Неймар продовжить контракт з Парі Сен-Жермен до 2026 року, незважаючи ні чутки про повернення в Барселону. Про це стверджує L'Equipe.

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Бразилець виступає за парижан з 2017 року, коли поповнив склад команди за рекордні 222 мільйона євро.

За цей час Неймар тричі ставав чемпіоном Франції, по два рази вигравав Кубок і Суперкубок країни і один раз ставав володарем Кубка ліги. У минулому сезоні Неймар з ПСЖ доходив до фіналу Ліги чемпіонів, а в цьому році зупинився на стадії 1/2 фіналу.

Проте, практично весь період в ПСЖ чутки пов'язували Неймара з поверненням в Барселону Практично перед кожним трансферним вікном з'являлися відомості, що бразилець проситься назад в Іспанію і вже збирає валізи.

Раніше ми писали, що Неймар може поїхати на Олімпіаду в Токіо разом з гравцями Шахтаря. Тренер збірної Бразилії хоче включити Неймара в заявку на Олімпіаду в Токіо. Бразилець вже брав участь в двох Іграх і ставав чемпіоном в 2016 році.

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Дивіться, як ПСЖ вилетів з Ліги чемпіонів: