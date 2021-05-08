Уже сегодня! Неймар продлит контракт с ПСЖ

Бразильский футболист останется во Франции еще на пять лет. Неймар так и не решился на возвращение в Барселону, куда его сватали с моменту ухода из каталонского клуба

/ Фото: AFP

В субботу бразильский нападающий Неймар продлит контракт с Пари Сен-Жермен до 2026 года, несмотря не слухи о возвращении в Барселону. Об этом утверждает L'Equipe.

Реклама

Бразилец выступает за парижан с 2017 года, когда пополнил состав команды за рекордные 222 миллиона евро.

За это время Неймар трижды становился чемпионом Франции, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и один раз становился обладателем Кубка лиги. В прошлом сезоне Неймар с ПСЖ доходил до финала Лиги чемпионов, а в этом году остановился на стадии 1/2 финала.

Тем не менее, практически весь период в ПСЖ слухи связывали Неймара с возвращением в Барселону Практически перед каждым трансферным окном появлялись сведения, что бразилец просится назад в Испанию и уже собирает чемоданы.

Ранее мы писали, что Неймар может поехать на Олимпиаду в Токио вместе с игроками Шахтера. Тренер сборной Бразилии хочет включить Неймара в заявку на Олимпиаду в Токио. Бразилец уже принимал участие в двух Играх и становился чемпионом в 2016 году.

Реклама

Смотрите, как ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов: