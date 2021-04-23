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Неймар может поехать на Олимпиаду в Токио вместе с игроками Шахтера

23 апреля, 11:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тренер сборной Бразилии хочет включить Неймара в заявку на Олимпиаду в Токио. Бразилец уже принимал участие в двух Играх и становился чемпионом в 2016 году

Знаменитый бразильский нападающий Неймар может снова выступить на Олимпийских играх в Токио. Главный тренер олимпийской сборной Андре Жардим хочет включить нападающего Пари Сен-Жермен в заявку на турнир. Отметим, что в Японии также могут поехать игроки Шахтера, Додо, Майкон, Тете и Маркос Антонио.

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"Без сомнения, Неймар входит в мои планы, поскольку мы с самого начала планировали собрать команду из сильнейших игроков. Неймар – главный игрок сборной, лучший бразильский футболист, и может решить исход любого матча.

Он находится на пике своей карьеры и станет огромным усилением, хотя я понимаю, что окончательное решение будет зависеть от Бразильской Конфедерации, ПСЖ и самого игрока", – цитирует тренера sport.es.

Неймар уже принимал участие в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. В Лондоне Бразилия стала серебряным призером, а на домашних Играх в Рио Неймар и компания завоевали золотые медали.

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Неймар сборная Бразилии Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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