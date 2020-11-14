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Игрок "Шахтера" стал капитаном сборной Бразилии в победном матче над Южной Кореей

14 ноября, 19:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все четыре игрока "горняков" появились на поле в составе бразильской молодежки

Олимпийская сборная Бразилии обыграла команду Южной Кореей со счетом 3:1 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио. Цвета бразильской команды защищали четыре игрока донецкого "Шахтера" – Додо, Майкон, Тете и дебютант Маркос Антонио.

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С первых минут на поле появился только Майкон, при этом, горняку доверили капитанскую повязку. После перерыва в игру вступили остальные игроки "Шахтера".

Следующий поединок "желто-зеленые" проведут во вторник, 17 ноября, со сборной Египта. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. На наших экранах его эксклюзивно в прямом эфире покажет Shakhtar TV. Канал доступен в сервисе Shakhtar Club и на платформе OLL.TV.

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сборная Бразилии Майкон Додо Маркос Антонио Тете

Источник: Сегодня|Спорт

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