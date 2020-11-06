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"С "Динамо" тяжело развивать атаки": полузащитник "Шахтера" в предвкушении "классико"

6 ноября, 12:26

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник Майкон отметил, что даже при таком плотном графике "горняки" успевают восстанавливаться

Бразильский полузащитник "Шахтера" Майкон рассказал о предстоящем "классико" с "Динамо", а также о психологическом состоянии донецкой команды после разгромного проигрыша "Боруссии" Менхенгладбах 0:6.

"Любой поединок с "Динамо" особенный. Мы должны серьезно и с полной ответственностью подойти к встрече. Поражение в Лиге чемпионов с таким крупным счетом не может не расстраивать. Мы не были похожи на себя, но футбол дает шанс усвоить урок и исправиться. Теперь "Шахтер" ждет противостояние с главным соперником в Украине. Постараемся отойти от этой непростой ситуации и снова быть лидерами", – рассказал Майкон Shakhtar News.

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Майкон

Майкон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Также полузащитник отметил, что даже при таком плотном графике футболисты "Шахтера" успевают восстанавливаться, и неудачи ни в коем случае не связаны с отсутствием свежести или физическими кондициями. Дескать, такое может происходить в любой стране с любым клубом.

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"Динамо" – очень организованная команда, с которой тяжело развивать атаки. В этом году мы имели трудности в поединке с "динамовцами". Но у нас собраны квалифицированные ребята, прекрасный коллектив, и я думаю, что мы сможем хорошо сыграть и добиться победы. Несмотря на заболевших, в "Динамо" достаточно хороших игроков, и мы должны с уважением относиться ко всем и ни в коем случае не допустить недооценки", – уверен Майкон.

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Ранее мы писали, что "Динамо" и "Шахтер" рассудит арбитр, которого критиковал Луческу.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли в Суперкубке Украины

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