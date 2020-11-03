После сказочного старта в Лиге чемпионов "Шахтер" рекордно разбит "Боруссией"

После двух сказочных туров Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (3:2) и миланским "Интером" (0:0) "Шахтер" ждал холодный душ от "Боруссии" из Менхенгладбаха – разгром 0:6. И это самое крупное домашнее поражение донецкой команды в еврокубках. До сегодняшнего матча на НСК в Киеве в пассиве "горняков" было разве что 0:3.

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"Горняки" вышли против немцев тем же составом, которым обыграли испанцев и сыграли вничью с итальянцами – только травмированного Дентиньо заменил в основе Тайсон. Хотя уже ряд опытных лидеров во главе с Пятовым, Степаненко и Матвиенко вернулись после коронавируса. Однако сегодня ставка Луиша Каштру на упертую и шуструю молодежь не сыграла.

"Шахтер" – "Боруссия" М / Фото: Reuters

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"Боруссия" начала очень агрессивно, и дончане не смогли сдержать этот натиск, пропустив уже на 8 минуте встречи. Хозяева упустили Лайнера на фланге, австриец пробежал вдоль бровки и точно прострелила на Плеа, в касание переправивший мяч в сетку.

Немцы устроили "Шахтеру" жесткий прессинг и удвоила счет на 17 минуте. Крамер наносил дальний удар, Трубин реагировал, но Бондарь подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

А в середине тайма – на 26-й минуте Плеа сделал дубль. Но даже при счете 0:3 возникали моменты у "Шахтера" – выход один на один с вратарем "Боруссии" был у Тете, однако бразилец не переиграл Зоммера.

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А затем в раздевалку дончан добил Бенсебаини после розыгрыша штрафного – 0:4. После перерыва тренер "Шахтера" бросил в бой Жуниора Мораеса. Вчера Луиш Каштру сказал, что его хватит не больше, чем на 15 минут игры. Однако ситуация вынудила тренера выпустить его на целый тайм. Однако Мораес не смог повлиять на события на поле. Как и Степаненко. На 65-й минуте Штиндль забил пятой гол и долрмал соперника психологически.

А поставил точку все тот же Плеа, сделав хет-трик на 78-й минуте. Тюрам отдал на Алассане, тот сыграл на грани офсайда, воспользовавшись ошибкой Хочолавы, и пробил мимо Трубина. Судья пересмотрел повтор, но гол засчитал – 0:6. И на Каштру было просто больно смотреть. Это его самое крупное поражение во главе "горняков".

Последний раз "Шахтер" пропускал шесть мячей в Лиге чемпионов в 2018 году от "Манчестер Сити" на выезде – 0:6

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Второй матч группы B "Реал" – "Интер" начнется в 22:00. А пока после трех туров "Боруссия" возглавила квартет с 5 очками, "Шахтер" второй с 3 баллами, у "Интера" пока 2, у "Реала" и вовсе – 1. В 4-м туре 25 ноября дончане поедут в Менхенгладбах, а миланцы примут испанцев.

Смотрите, как "Шахтер" добыл ничью в матче с "Интером"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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