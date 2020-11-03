"Реал" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" проходит матч соперников "Шахтера" по групповому раунду Лиги чемпионов. "Реал" принимает у себя "Интер". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет мультимедийную онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и лучших моментов, яркими фото и комментариями.

"РЕАЛ" – "ИНТЕР"

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Напомним, после первых двух туров группового этапа Лиги чемпионов у "Реала" всего одно очко. Сначала "Королевский" клуб уступил "Шахтеру" (2:3), а затем лишь на последних секундах спасся от поражения в поединке с менхенгладбахской "Боруссией" (2:2).

В свою очередь, "Интер" в стартовых двух матчах Лиги чемпионов набрал немногим больше, чем "Реал", – всего два очка. Миланский клуб дома разошелся миром с "Боруссией" (2:2), а затем в Киеве не смог взломать оборону "Шахтера" (0:0).

"РЕАЛ" – "ИНТЕР": ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"РЕАЛ": Куртуа; Васкес﻿, Варан, Рамос, Менди; ﻿Вальверде, Каземиро, Кроос; ﻿Асенсио, Бензема, Азар﻿

Не сыграют: Карвахаль (колено), Начо (бедро), Одриосола (икроножная мышца), Эдегор (икроножная мышца), Милитао (болезнь)

"ИНТЕР": Ханданович; Д'Амброзио, де Врей, Бастони; Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг; Мартинес, Перишич

Не сыграют: Лукаку (бедро), Сенси (бедро)

Под вопросом: Санчес (бедро)

"РЕАЛ" – "ИНТЕР": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Игроки, которые собраны здесь, всегда хотят творить историю. Эден Азар, Карим Бензема и Марко Асенсио очень важны для команды. Уверен, все они сыграют важные роли. Я знаю, что были разговоры о том, что нам нужно что-то поменять в команде. Но я вижу, что все хотят побеждать, а для тренера это очень хорошо. Для нас этот матч сродни финалу, но в Мадриде новый финал каждый день. Мы знаем это и постараемся сыграть внимательно. Во вторник собираемся взять три очка"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте: "Мы относимся к "Реалу" с большим уважением, но хотим сыграть за счет своих козырей. Пусть победит сильнейший. Финал ли это для нас? Это матч отборочного раунда, но он очень важен и для нас, и для соперника. Задача – идти вперед и выйти из группы. Мы знаем, что нас ждет встреча с командой, которая доказала свою силу в последние годы. Что касается Зидана, то это исключительная личность. Как об игроке о нем не стоит даже заикаться, так все мы его прекрасно знаем. Он всегда работал без отдыха, был на тренировках в первых рядах, и это несмотря на его природный талант. Это превосходный человек. Могу сказать о нем только хорошее. Его всегда все будут только любить"

"РЕАЛ" – "ИНТЕР": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча аналитики называют испанский клуб. На победу "Реала" установлен коэффициент 1.86, на ничью – 4.05, на победу "Интера" – 4.00. Иными словами, вероятность выигрыша "Реала" оценивается в 52%, ничейного исхода – в 24%, выигрыша "Интера" – в 24%. При этом самыми реальными счетами поединка букмекеры называют 1:1 и 2:1 в пользу хозяев.

"РЕАЛ" – "ИНТЕР": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Реал" – "Интер" 3 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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