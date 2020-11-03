"Шахтер" – "Боруссия": онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

Смотрите видео голов в противостоянии дончан и клуба из Менхенгладбаха на НСК "Олимпийский"

Во вторник, 3 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах проходит матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией". Смотреть "Шахтер" – "Боруссия" онлайн можно в трансляции на нашем сайте и на сервисе OLL.TV. К вашему вниманию – видео голов этого поединка.

"ШАХТЕР" – "БОРУССИЯ" М – 0:4

Голы: Плеа, 8, Бондарь, 17 (автогол), Плеа, 26, Бенсебайни, 44

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Видео гола Плеа (8)

Видео автогола Бондаря (17)

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Видео гола Плеа (26)

Гол Бенсебайни (44)

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Матч "Шахтер" – "Боруссия" продолжается...

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Напомним, в двух предыдущих матчах Лиги чемпионов, встречаясь с фаворитами квартета "Реалом" и "Интером", "Шахтер" набрал 4 очка. "Горняки" одолели мадридцев на их поле 3:2 и сыграли в Киеве 0:0 с клубом из Милана.

В свою очередь, гладбахская "Боруссия" на старте Лиги чемпионов сыграла 2:2 с "Интером" в гостях, а затем с таким же счетом с "Реалом" – дома, каждый раз упуская победу на последних минутах.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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