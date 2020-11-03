"Шахтер" – "Боруссия": онлайн матча Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, пройдут матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: В Киеве в НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" примет "Боруссию" из Менхенгладбаха. Матч начнется в 19:55, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Онлайн "Шахтер" – "Боруссия"

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После стартовых двух туров "Шахтер" неожиданно возглавляет "группу смерти" с "Реалом" и "Интером", а "Боруссия" идет следом за ними. "Горняки" сенсационно обыграли "Реал" в Мадриде, а затем дома удержали свои ворота в неприкосновенности в поединке с "Интером". Немцы сумели сначала отобрать очки у итальянцев, а затем едва не обыграли "Королевский клуб", упустив победу на последних минутах.

На выходных "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (4:1) в чемпионате Украины. В стартовый состав вернулись Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Тайсон, Сергей Болбат, а Жуниор Мораес вышел на замену. Все, кроме Болбата, перенесли коронавирус. Кстати, Луиш Каштру признался, что из-за COVID-19 у игроков "Шахтера" были осложнения с легкими и сердцем.

"Боруссия" накануне поездки в Украину в Бундеслиге одержала победу над полуфиналистом прошлой Лиги чемиопнов Лейпцигом (1:0). После шести туров Менхенгладбах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Традиционно УЕФА спрогнозировал ориентировочные составы на сегодняшний матч:

"Шахтер": Трубин; Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко; Маркос Антонио, Марлос, Майкон; Тете, Тайсон, Соломон

Не сыграют: Исмаили (колено), Коноплянка (приводящая мышца бедра), Дентиньо (задняя мышца бедра) ﻿﻿

Под вопросом: Коваленко (бедро), Кривцов (физическая форма), Фернандо (не уточняется)

"Боруссия" М: Соммер; Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини; Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам; Плеа

Не сыграют: Закария (колено), Бейер (физическая форма), Поульсен (плечо)

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Боруссия":

Букмекеры считают "Боруссию" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Марко Розе – 2.07, на ничью – 3.80, на победу "Шахтера" – 3.45.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Боруссия":

Матч "Шахтер" – "Боруссия" начнется в 19:55 и будет показан в прямом эфире на канале "Футбол 1", а также с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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