Из-за COVID-19 у игроков "Шахтера" были осложнения с легкими и сердцем: признание Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" рассказал о ДНК немецкой команды, проблемах со здоровьем футболистов после коронавируса и ледяной атмосфере при пустых трибунах. А ранее мы сообщали, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Киеве пройдут без зрителей.

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О "Шахтере" против команд из Бундеслиги

"У "Шахтера" хорошая статистика не только с немецкими командами. Если вспомнить прошлый сезон, то в еврокубках мы провели 12 матчей. И было всего 3 поражения. В этом году у нас победа над испанской и ничья с итальянской командой. "МанСити", "Динамо" Загреб, "Аталанта", "Вольфсбург" в прошлом году, "Реал" – мы достаточно неплохо с ними играли. Так что не только с немцами хорошая статистика.

Пятов в матче "Шахтер" – "Вольфсбург" / Фото: Reuters

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О матче против "Боруссии"

"Соперник сильно хочет победить, как и мы. Должны их уважать. Очень важно быть эффективными и в атаке, и в обороне. Мы прекрасно знаем, что в течение матча будут моменты, когда мы не будем доминировать. Тогда очень важен баланс игры с мячом и без мяча. Но самое главное завтра на поле – это большая внимательность, дисциплина, полная самоотдача и положительная энергия в игре. Когда ты играешь, чувствуя себя комфортно, радуясь, тогда все получается".

"Интер" vs "Боруссия" Менхенгладбах / Фото: Reuters

О матчах без зрителей

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"Если говорить о дополнительном давлении – то нет, давление будет обычным, как всегда. Но я уже не раз говорил, что стадион без болельщиков – это стадион без души, без сердца. Ледяная атмосфера. Это неприятно, мало эмоций. Предпочитаю играть при заполненных стадионах. Но, к сожалению, люди еще не начали до конца уважать этот вирус и пандемию, которые с нами произошли".

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

О коронавирусе в Украине

"Когда я смотрю на своих десятерых футболистов, которые были инфицированы, у троих были осложнения с легкими, у одного проблемы с сердцем – начинаю задумываться. Начинаю понимать, что действительно происходит в мире. Вирус рядом, он может настичь каждого, никто не знает, какие у него будут последствия. Ребятам 20 с лишним лет – никто не думал, что такое может произойти. Тогда я понял настоящую опасность, которая перед нами".

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Тренировка "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Люди, к сожалению, до сих пор не поняли, насколько это может быть страшно. Странно, что я вижу полные автобусы в городе – они просто забиты. Странно, что я вижу людей, которые не носят маски, посещая публичные места. Странно, что стадионы без болельщиков. Но люди сделали очень мало, чтобы сейчас с полной безопасностью вернуться на стадионы".

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Про агрессию "Боруссию" М

"Боруссия" вела в счете с "Реалом", только в концовке мадридцы смогли сравнять. С "Интером" была та же история. Команда забила 4 гола – по два каждому сопернику. Это показывает, насколько "Боруссия" обожает атакующий футбол. Они любят отдавать много длинных передач в зону за спину защитникам. Это их ДНК, стиль игры. Марко Розе проводит прекрасную работу в клубе, команда прибавляет с ним. Еще совсем недавно они обыграли "Лейпциг".

"Мы находимся в очень сильной и сложной группе. И благодаря таким матчам я все больше ценю и уважаю своих игроков. Это фантастика, как мои ребята себя показывают".

Луиш Каштру / Фото: Reuters

О том, чтобы вывести "Шахтер" на "Донбасс Арене"

"Донбасс Арена" для нас всегда будет примером и целью, к которой мы будем идти. Этот стадион находится постоянно в нашей голове, хотя я там ни разу не был. Как странно мы живем сейчас. Такой клуб как "Шахтер" почему-то не играет на своем стадионе со своими болельщиками, в своем городе. Это несправедливо. Очень много этот мир у нас забирает".

Напомним, что "Шахтер" после двух туров возглавляет свою группу – 4 очка, у "Интера" и "Боруссии" М – по 2, у "Реала" – 1.

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