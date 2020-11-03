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"Шахтер" – "Боруссия": во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

3 ноября, 15:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Сегодня в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: донецкий "Шахтер" примет "Боруссию" из Менхенгладбаха. Матч начнется в 19:55. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Боруссия" онлайн уже доступен на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Боруссия":

  • "Футбол 1", live
  • OLL.TV (в подписке)
  • "Футбол 2", среда, 02:40 (повтор)
  • "Футбол 2", среда, 11:20 (повтор)
  • "Футбол 1", среда, 16:50 (повтор)
  • "Футбол 2", четверг, 00:45 (повтор)

"Шахтер" после двух туров имеет в своем активе четыре балла. В стартовом матче в Лиге чемпионов горняки на выезде сенсационно обыграли мадридский "Реал" (3:2), а неделю назад в Киеве выстояли против "Интера" (0:0).

"Боруссия" в первом туре разошлась миром с "Интером" (2:2), а затем едва не обыграла "Реал" (2:2). После первого тайма немцы вели в два мяча, но на последних минутах упустили победу. В их активе два балла и второе место в группе В.

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Букмекеры считают "Боруссию" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Марко Розе – 2.07, на ничью – 3.80, на победу "Шахтера" – 3.45.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
ИнтерИнтерИнт
2
0
2
0
2
2
0
2
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
3
Боруссия МБоруссия МБор
2
0
2
0
4
4
0
2
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Реал МадридРеал МадридРеа
2
0
1
1
4
5
-1
1
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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