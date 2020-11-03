"Шахтер" – "Боруссия": во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Список трансляций матча Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Сегодня в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: донецкий "Шахтер" примет "Боруссию" из Менхенгладбаха. Матч начнется в 19:55. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Боруссия" онлайн уже доступен на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Боруссия":

"Шахтер" после двух туров имеет в своем активе четыре балла. В стартовом матче в Лиге чемпионов горняки на выезде сенсационно обыграли мадридский "Реал" (3:2), а неделю назад в Киеве выстояли против "Интера" (0:0).

"Боруссия" в первом туре разошлась миром с "Интером" (2:2), а затем едва не обыграла "Реал" (2:2). После первого тайма немцы вели в два мяча, но на последних минутах упустили победу. В их активе два балла и второе место в группе В.

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Букмекеры считают "Боруссию" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Марко Розе – 2.07, на ничью – 3.80, на победу "Шахтера" – 3.45.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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