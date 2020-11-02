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"Динамо" изолируют в Барселоне до результатов повторных тестов на COVID-19

2 ноября, 21:47

Елена Павлова Елена Павлова

В испанском клубе обеспокоены вспышкой коронавируса в украинской команде

4 ноября в Каталонии пройдет поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и киевским "Динамо". Однако в испанском клубе обеспокоены вспышкой коронавируса в украинской команде. Представители "Барселоны" связались с руководством киевского клуба – сообщает Digisport.

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По информации источника, сегодня делегацию "Динамо" из аэропорта в Барселоне отправят на изоляцию. Во вторник в 10 утра киевляне пройдут дополнительное тестирование. Возможность проведения вечерней тренировки определят только после получения результатов тестов. Хотя вице-президент "Динамо" Алексей Семененко заявлял, что проходить еще одно тестирование нет необходимости.

"Динамо"

"Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее также сообщалось, что матч против "Барселоны" могут перенести, если в составе киевлян будут еще положительные тесты. Так какв заявке "Динамо" на матч с "Барселоной" 19 футболистов и ровно 13 игроков – из списка А. То есть необходимый минимум, который требуется по протоколу на матч Лиги чемпионов. Хотя отмечается, что у "Шахтера" в 1-м туре с "Реалом" было 12 футболистов из списка А и 8 – из Б.

"Динамо", Шапаренко, Цыганков, Буяльский

"Динамо", Шапаренко, Цыганков, Буяльский / Фото: Reuters

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Ранее киевское "Динамо" официально подтвердило информацию о новом всплеске коронавируса в команде. Сначала COVID-19 диагностирован у Шапаренко, Караваева, а также Цитаишвили, Бэлуцэ, Дуэлунда и "правой руки" главного тренера Мирчи Луческу – его ассистента Эмила Караса. Вскоре положительным также оказался и тест полузащитника Дениса Гармаша.

Также "Динамо" потеряло двоих вратарей – Бущана и Бойко. В сложившейся ситуации единственным здоровым голкипером в заявке столичного клуба остался 18-летний Руслан Нещерет.

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