Каталония закрылась из-за коронавируса. Почему матч "Барселона" – "Динамо" все равно состоится

Власти автономного региона Испании Каталонии ужесточили карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, что ставит под угрозу проведение в регионе матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и киевским "Динамо", который должен состояться 4 ноября.

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Что решили в Каталонии?

Как сообщает catalannews.com, правительство Каталонии объявило о закрытии своих сухопутных границ с остальной частью Испании, а также о частичной изоляции в выходные дни. Помимо других ограничений, будут приостановлены все соревнования по непрофессиональным видам спорта.

Что будет с футболом в регионе?

В то же время, в заявлении есть оговорка, что закрытие не касается мест проведения международных соревнований или соревнований национального уровня. Поэтому, скорее всего, матчи "Барселоны" и "Эспаньола" будут проходить, но только при пустых трибунах. Тем не менее, окончательное решение будет принято после консультаций УЕФА с правительством Каталонии.

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Что говорит УЕФА?

Согласно рекомендациям УЕФА, если правила принимающей страны запрещают въезд гостевой команде, то хозяевам придется искать альтернативное место проведения. Принимающая сторона должна будет взять на себя все расходы по переносу поединка. Если они не смогут найти другое место для встречи и организовать матч, то им будет засчитано техническое поражение 0:3.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Ференцварошем":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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