"Динамо" объявило заявку на матч с "Барселоной": 17-летний вратарь, загадочный Клейтон и другие

Киевляне взяли в Испанию всего 19 футболистов, оставив многих больных в Украине

В 15:30 делегация "Динамо" вылетела на поединок Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоится в среду. После двух туров группового этапа в активе подопечных Мирчи Луческу всего одно очко. Сегодня "Динамо" на матч с "Барселоной" получило английского судью, с которым украинцы только побеждали.

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Из-за известных проблем киевский клуб "наскреб" в заявку всего 19 игроков. Состав команды на дуэль с "Барсой" сообщил официальный сайт "бело-голубых".

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко.

Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев.

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Форварды: Клейтон, Жерсон Родригес, Русин, Супряга.

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Особенно "поражает" состав вратарской бригады, где значатся трое парней возрастом 17, 18 и 19 лет. Как мы писали, "Динамо" из-за коронавируса получило "минус 9" перед "Барселоной". Временно выбыли из строя: вратари Денис Бойко и Григорий Бущан, защитники Александр Караваев и Виталий Миколенко, полузащитники Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко.

Напомним, из-за дисквалификации не сыграет в Каталонии капитан Сергей Сидорчук, получивший красную карточку в Будапеште. Залечивают травмы Никита Бурда, Александр Тимчик, Владимир Костевич.

Смотрите, как "Динамо" упустило победу над "Ференцварошем" на прошлой неделе:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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