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В "Динамо" коронавирусное цунами: накрыло тренера и пятерых игроков

1 ноября, 21:10

Олег Люлька Олег Люлька

В поединке с "Барселоной" киевлянам не помогут Караваев, Шапаренко, Цитаишвили. Без "правой руки" остался Луческу

В киевском "Динамо" – новая волна коронавируса. Вслед за Бущаном, Миколенко и Бойко на самоизоляцию отправлены еще пять футболистов.

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Как сообщает журналист Артем Франков у себя в Telegram-канале, в списке новых инфицированных футболистов оказались Николай Шапаренко, Александр Караваев, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд и румынский новичок киевлян Тудор Бэлуцэ, позиционная ошибка которого стоила "бело-синим" победы в недавнем матче Лиги чемпионов с "Ференцварошем" (2:2).

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Александр Караваев

Александр Караваев / Фото: Reuters

Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото: Instagram

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Миккель Дуэлунд
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Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тудор Бэлуцэ

Тудор Бэлуцэ / Фото: Getty Images

Кроме того, COVID-19 обнаружен у помощника и "правой руки" главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу – Эмилиана Караса, а также у врачей команды. По данным источника, у большинства болезнь протекает бессимптомно, однако пока нет никаких прогнозов относительно того, когда они вернутся в строй.

В связи с новыми кадровыми потерями в первую команду "Динамо" в срочном порядке вызвали из "молодежки" левого защитника Константина Вивчаренко.

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Теперь большой вопрос, каким составом "Динамо" сыграет поединок Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоится на "Камп Ноу" уже в среду, 4 ноября. Ранее мы писали, что Каталония закрылась из-за коронавируса, но матч "Барселона" – "Динамо" все равно состоится.

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