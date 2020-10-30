Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаря

Появились новые случаи заражения коронавирусом в киевском "Динамо". Вслед за защитником Виталием Миколенко и вратарем Георгием Бущаном положительный тест на COVID-19 получил еще один голкипер – Денис Бойко, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Вирус обнаружили у Бойко уже после возвращения команды из Будапешта, где "Динамо" проводило матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша" (2:2). В том поединке против команды Сергея Реброва Денис провел на поле все 90 минут.

Денис Бойко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Также, по имеющейся информации, еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в столичном клубе.

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Напомним, что в следующем туре украинской Премьер-лиги 31 октября "Динамо" должно сыграть против "Днепра-1". А 4-го ноября киевлянам предстоит сыграть на выезде с каталонской "Барселоной" в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. В сложившейся ситуации единственным здоровым вратарем в заявке столичного клуба остался 18-летний Руслан Нещерет.

Смотрите, как Бойко играл против "Ференцвароша"

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