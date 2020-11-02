"Шахтер" поразил Гвардиолу игрой в Лиге чемпионов: "Это абсурд, раньше такого не было"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о перспективах своей команды в Лиге чемпионов, а также отметил, насколько возросла конкуренция в Европе. В пример испанский коуч привел "Шахтер". Ранее Гвардиола неожиданно посоветовал Месси остаться в "Барселоне" до конца карьеры.

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Перед матчем 3-го тура с "Олимпиакосом" Пеп отмечает, что Лига чемпионов — очень сложный турнир, так как здесь больше игр против команд с более разнообразными тактическими схемами. Также в ней больше матчей, в которых тренеры знают, что должны делать их футболисты.

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Да и команды, по мнению Пепа, в Лиге чемпионов лучше: "У каждого клуба много денег, а не только в нескольких командах. И есть возможность тратить их на покупку игроков".

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"Взгляните на "Аталанту" в прошлом сезоне: 1/4-я Лиги чемпионов, борьба до последнего в Серии А — это было невероятно. Посмотрите также на "Шахтер" в матчах с "Реалом" и "Интером". Это абсурд, раньше такого не было. Выход в плей-офф сам по себе сложен. Каждый раз, когда мы попадаем туда, я говорю игрокам: "Поздравляю, наслаждайтесь этим моментом", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее мы рассказывали, как Малиновский и Зинченко сражались в Лиге чемпионов за "Аталанту" и "Сити".

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