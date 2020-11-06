"Динамо" – "Шахтер" и другие: прогноз, расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины

Все о поединках 9 тура УПЛ - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 9-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А "Динамо" и "Шахтер" рассудит арбитр, которого критиковал Луческу.

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Пятница, 6 ноября

19:00 "Днепр-1" – "Колос"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.25 – 3.10 – 3.30

Суббота, 7 ноября

14:00 "Олимпик" – "Мариуполь"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.95 – 3.40 – 3.80

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17:00 "Александрия" – "Львов"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.44 – 4.20 – 7.50

19:30 "Десна" – "Минай"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.50 – 3.50 – 8.50

Воскресенье, 8 ноября

14:00 "Рух" – "Ингулец"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.37 – 3.50 – 2.95

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17:00 "Динамо" – "Шахтер"

ТВ: "2+2"

Букмекеры: 3.10 – 3.70 – 2.10

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19:30 "Заря" – "Ворскла"

ТВ: УНИАН

Букмекеры 1.80 – 3.50 – 4.40

Матчи чемпионата Украины можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Турнирная таблица

Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге чемпионов

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