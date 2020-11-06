"Динамо" – "Шахтер" и другие: прогноз, расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 9-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А "Динамо" и "Шахтер" рассудит арбитр, которого критиковал Луческу.
Пятница, 6 ноября
19:00 "Днепр-1" – "Колос"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.25 – 3.10 – 3.30
Суббота, 7 ноября
14:00 "Олимпик" – "Мариуполь"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.95 – 3.40 – 3.80
17:00 "Александрия" – "Львов"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.44 – 4.20 – 7.50
19:30 "Десна" – "Минай"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.50 – 3.50 – 8.50
Воскресенье, 8 ноября
14:00 "Рух" – "Ингулец"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.37 – 3.50 – 2.95
17:00 "Динамо" – "Шахтер"
ТВ: "2+2"
Букмекеры: 3.10 – 3.70 – 2.10
19:30 "Заря" – "Ворскла"
ТВ: УНИАН
Букмекеры 1.80 – 3.50 – 4.40
Матчи чемпионата Украины можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.
Турнирная таблица
Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге чемпионов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк