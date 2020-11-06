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"Динамо" – "Шахтер" и другие: прогноз, расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины

6 ноября, 11:36

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 9 тура УПЛ - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 9-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А "Динамо" и "Шахтер" рассудит арбитр, которого критиковал Луческу.

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Пятница, 6 ноября

19:00 "Днепр-1" – "Колос"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.25 – 3.10 – 3.30

Суббота, 7 ноября

14:00 "Олимпик" – "Мариуполь"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.95 – 3.40 – 3.80

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17:00 "Александрия" – "Львов"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.44 – 4.20 – 7.50

19:30 "Десна" – "Минай"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.50 – 3.50 – 8.50

Воскресенье, 8 ноября

14:00 "Рух" – "Ингулец"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.37 – 3.50 – 2.95

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17:00 "Динамо" – "Шахтер"
ТВ: "2+2"
Букмекеры: 3.10 – 3.70 – 2.10

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19:30 "Заря" – "Ворскла"
ТВ: УНИАН
Букмекеры 1.80 – 3.50 – 4.40

Матчи чемпионата Украины можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
8
6
2
0
17
4
13
20
Забитые 17
Пропущеные 4
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
8
4
4
0
20
9
11
16
Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
ВорсклаВорсклаВор
8
4
3
1
13
6
7
15
Забитые 13
Пропущеные 6
Разница 7
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
4
ДеснаДеснаДес
8
3
4
1
13
9
4
13
Забитые 13
Пропущеные 9
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В П Н В
5
ОлимпикОлимпикОли
8
4
0
4
12
13
-1
12
Забитые 12
Пропущеные 13
Разница -1
Результаты последних матчей: В П П В П
6
КолосКолосКол
8
3
3
2
12
9
3
12
Забитые 12
Пропущеные 9
Разница 3
Результаты последних матчей: П Н Н В Н
7
МариупольМариупольМар
8
3
2
3
7
11
-4
11
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
8
ЗаряЗаряЗар
8
2
4
2
15
9
6
10
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
9
АлександрияАлександрияАле
8
3
1
4
16
14
2
10
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В П В
10
Днепр-1Днепр-1Дне
8
2
2
4
12
15
-3
8
Забитые 12
Пропущеные 15
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ИнгулецИнгулецИнг
8
0
6
2
8
11
-3
6
Забитые 8
Пропущеные 11
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П Н Н
12
МинайМинайМин
7
1
3
3
4
11
-7
6
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
13
ЛьвовЛьвовЛьв
7
1
1
5
4
20
-16
4
Забитые 4
Пропущеные 20
Разница -16
Результаты последних матчей: В П П Н П
14
РухРухРух
8
0
3
5
5
17
-12
3
Забитые 5
Пропущеные 17
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П Н П

Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге чемпионов

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