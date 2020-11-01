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Еще один футболист "Шахтера" попал в сферу интересов европейского гранда

1 ноября, 15:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бразильский защитник Додо может летом перебраться в мадридский "Реал"

Довольно успешное выступление "Шахтера" в Лиге чемпионов привлекает к игрокам команды повышенный интерес со стороны европейских грандов. Мы писали, что вратарь "Шахтера" заинтересовал именитые клубы. Кроме Анатолия Трубина, на карандаш скаутов попали и другие футболисты.

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В частности, защитник Додо понравился главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану после дуэли в Лиге чемпионов, и испанский клуб готов его приобрести. Об этом сегодня пишет издание Don Balon.

Сообщается, что "Реал" рассматривает возможный трансфер игрока летом 2021 года. В связи с этим "королевский" клуб вскоре собирается вступить переговоры с чемпионом Украины. Не секрет, что в Мадриде питают склонность к бразильским футболистам. На левом фланге защиты длительное время в "Реале" блистал Роберто Карлос, сейчас выступает Марсело. На правом фланге может появиться Додо.

Дешево "Реалу" Додо не достанется, поскольку недавно подписал с "Шахтером" новый контракт на пять лет. Издание пишет, что в Мадриде намерены выделить на трансфер 18 миллионов евро. Правда, думается, со временем сумма за 21-летнего парня может возрасти.

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Читайте также о том, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Киеве пройдут без зрителей.

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Смотрите, как Додо забивал в ворота хорватского "Динамо":

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