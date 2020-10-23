Троих игроков "Шахтера" вызвали в сборную Бразилии

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин назвал состав команды для подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио. В заявку команды были включены три игрока донецкого "Шахтера" – Додо, Майкон и Маркос Антонио.

Реклама

Отметим, что на счету Майкона три матча в составе сборной U-23, Додо провел в этой возрастной категории одну встречу, а Маркос Антонио может только дебютировать за команду Жардина.

В рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио олимпийская сборная Бразилии 13 и 16 ноября встретится с командами до 23 лет из Саудовской Аравии и Египта соответственно. Обе страны уже прошли квалификацию на Олимпиаду, как и Бразилия.

Напомним, что сегодня – 80 лет Королю футбола: 7 интригующих фактов о жизни Пеле – от войны до Сталлоне. Бразильский голеадор остановил огонь в Африке и получал больше всех в спорте.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов:

Реклама

Реклама