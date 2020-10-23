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Троих игроков "Шахтера" вызвали в сборную Бразилии

23 октября, 18:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команда готовится к выступлению на Олимпиаде-2020

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин назвал состав команды для подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио. В заявку команды были включены три игрока донецкого "Шахтера" – Додо, Майкон и Маркос Антонио.

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Отметим, что на счету Майкона три матча в составе сборной U-23, Додо провел в этой возрастной категории одну встречу, а Маркос Антонио может только дебютировать за команду Жардина.

В рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио олимпийская сборная Бразилии 13 и 16 ноября встретится с командами до 23 лет из Саудовской Аравии и Египта соответственно. Обе страны уже прошли квалификацию на Олимпиаду, как и Бразилия.

Напомним, что сегодня – 80 лет Королю футбола: 7 интригующих фактов о жизни Пеле – от войны до Сталлоне. Бразильский голеадор остановил огонь в Африке и получал больше всех в спорте.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов:

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Шахтер Донецк сборная Бразилии Майкон Додо Маркос Антонио

Источник: Сегодня|Спорт

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