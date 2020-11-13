На украинском ТВ покажут матчи молодежной сборной Бразилии с "горняками" в составе

Додо, Тете, Маркос Антонио и Майкон поехали в расположении своей "молодежки"

В программе украинского телевидения появятся еще несколько матчей, причем, необычных. В ближайшие дни можно будет посмотреть две встречи олимпийской сборной Бразилии, в которой сыграют и футболисты из чемпионата Украины. "Молодежка" будет готовиться к Олимпийским играм, запланированным на лето 2021 года.

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14 ноября сборная Бразилии (U23) сыграет с командой Южной Кореи, 17-го – с Египтом. Оба "товарняка" пройдут в столице Египта – Каире. На наших экранах их эксклюзивно в прямом эфире покажет Shakhtar TV. Канал доступен в сервисе Shakhtar Club и на платформе OLL.TV. В субботу подопечные Андре Жардина начнут поединок в 15:00, а в ближайший вторник – в 21:00.

В ряды олимпийской сборной Бразилии вызваны четыре футболиста "Шахтера": защитник Додо, полузащитники Майкон, Маркос Антонио и Тете.

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