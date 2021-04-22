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Запрещают выражать свои взгляды: на Олимпийских играх вводят жесткое правило

22 апреля, 13:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Атлетам не разрешат показывать свою позицию во время соревнований, на пьедестале почета и на церемониях, постановил МОК со ссылкой на опрос

Международный олимпийский комитет подтвердил правило, которое запрещает демонстрировать свои взгляды на Играх-2020. Относится оно к позиции атлетов и представителей официальных делегаций по вопросам, не касающимся спорта. "Лишние" проявления запрещаются во время церемоний открытия и закрытия, во время соревнований и награждения на пьедестале почета.

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Об этом сообщается на сайте МОК.

Напомним, Япония собирается провести Олимпиаду без зрителей.

При этом чиновники МОК ссылаются на опрос более 3500 спортсменов. Около 70% из них согласны с предложением о запрете высказываться на аренах на политическую или другую неспортивную тему. Однако при этом, чтобы не ущемлять право на свободу мнений, атлеты могут выражать свои взгляды журналистам во время пресс-конференций или интервью.

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Отмечается, что нужно быть готовым нести ответственность за свои поступки. В качестве наказания за нарушение данных правил "виновным" грозит дисквалификация.

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Недавно первая страна отказалась ехать на Олимпиаду-2020 из-за коронавируса.

Смотрите сюжет о зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине:

Объекты для Олимпиады-2022 в Пекине уже готовы Видео: Reuters

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Олимпийские игры медали награждение взгляды Токио МОК Олимпиада-2020
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