Забороняють висловлювати свої погляди: на Олімпійських іграх вводять жорстке правило

Атлетам не дозволять показувати свою позицію під час змагань, на п'єдесталі пошани і на церемоніях, ухвалив МОК з посиланням на опитування

Міжнародний олімпійський комітет підтвердив правило, яке забороняє демонструвати свої погляди на Іграх-2020. Відноситься воно до позиції атлетів і представників офіційних делегацій з питань, які не стосуються спорту. "Зайві" прояви забороняються під час церемоній відкриття і закриття, під час змагань і нагородження на п'єдесталі пошани.

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Про це повідомляється на сайті МОК.

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При цьому чиновники МОК посилаються на опитування понад 3500 спортсменів. Близько 70% з них згодні з пропозицією про заборону висловлюватися на аренах на політичну або іншу неспортивну тему. Однак при цьому, щоб не обмежувати право на свободу думок, атлети можуть висловлювати свої погляди журналістам під час пресконференцій або інтерв'ю.

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Зазначається, що потрібно бути готовим нести відповідальність за свої вчинки. Як покарання за порушення цих правил "винним" загрожує дискваліфікація.

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