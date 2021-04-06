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Первая страна отказалась ехать на Олимпиаду-2020 из-за коронавируса

6 апреля, 08:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Северная Корея хочет защитить своих спортсменов

КНДР не будет принимать участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио. Все из-за коронавируса.

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По данным источника, Северная Корея хочет защитить своих спортсменов от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19. Решение было принято во время общего собрания Олимпийского комитета.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее мы писали, что Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков. "Они могут принести новые штаммы коронавируса", – решили в Японии.

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Мы также сообщали, что олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020. Он не хочет вакцинироваться.

Смотрите, какие медали получат призеры Олимпийских игр-2020:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Олимпийские игры Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: sport24.ru

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