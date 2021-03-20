Олимпиада-2022 в Токио пройдет без иностранцев – официально

В Японию не будут пускать зрителей из других государств

Организаторы Олимпийских игр в Токио приняли решение провести Игры без иностранных болельщиков. Также иностранцы не смогут работать на Олимпиаде в качестве волонтеров. Исключение сделают лишь для тех, кого не смогут заменить местным населением, например, тех, кто говорит на языках меньшинств.

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"Правительство Японии пришло к выводу, что допускать зарубежных зрителей к Олимпийским и Паралимпийским играм нецелесообразно, учитывая, что угроза, исходящая от вируса, далека от завершения, а иностранцы могут принести новые штаммы", – пишет агентство Kyodonews.

Президент МОК Томас Бах во время своего выступления на пресс-конференции сказал, что Япония несет ответственность за принятие решения о том, следует ли принимать иностранных гостей во время Игр, и его организация "уважает и примет это решение".

Отмечается, что около 10 процентов из примерно 80 000 волонтеров Олимпиады были иностранцами, до того, как Игры были перенесены год назад.

Оргкомитет Олимпиады в Токио продал около 4,45 миллиона билетов через внутреннюю лотерею, но в прошлом году получил запросы на возвращение около 810 тысяч билетов. Иностранцы приобрели около 1 миллиона билетов.

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Ранее мы писали, что олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020. Он не хочет вакцинироваться.

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