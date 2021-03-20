Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости спорта
  2. Турниры
  3. Олимпийские игры Токио 2020

Олимпиада-2022 в Токио пройдет без иностранцев – официально

20 марта, 13:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Японию не будут пускать зрителей из других государств

Организаторы Олимпийских игр в Токио приняли решение провести Игры без иностранных болельщиков. Также иностранцы не смогут работать на Олимпиаде в качестве волонтеров. Исключение сделают лишь для тех, кого не смогут заменить местным населением, например, тех, кто говорит на языках меньшинств.

Реклама

Читайте также: Японскому бизнесу не нужна Олимпиада: большинство компаний против Игр в Токио

"Правительство Японии пришло к выводу, что допускать зарубежных зрителей к Олимпийским и Паралимпийским играм нецелесообразно, учитывая, что угроза, исходящая от вируса, далека от завершения, а иностранцы могут принести новые штаммы", – пишет агентство Kyodonews.

Президент МОК Томас Бах во время своего выступления на пресс-конференции сказал, что Япония несет ответственность за принятие решения о том, следует ли принимать иностранных гостей во время Игр, и его организация "уважает и примет это решение".

Отмечается, что около 10 процентов из примерно 80 000 волонтеров Олимпиады были иностранцами, до того, как Игры были перенесены год назад.

Оргкомитет Олимпиады в Токио продал около 4,45 миллиона билетов через внутреннюю лотерею, но в прошлом году получил запросы на возвращение около 810 тысяч билетов. Иностранцы приобрели около 1 миллиона билетов.

Реклама

Ранее мы писали, что олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020. Он не хочет вакцинироваться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

болельщики зрители Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Катюша" не станет гимном России – решение судаОлимпиада-2020
Прячем сабли: Украина не смогла пробиться на Олимпийские игры
Прячем сабли: Украина не смогла пробиться на Олимпийские игрыДругие
Китай готов вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио и Пекине
Китай готов вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио и ПекинеДругие
За свинью ответил. Олимпиаду-2020 потряс новый скандал
За свинью ответил. Олимпиаду-2020 потряс новый скандалОлимпиада-2020
Из России бегут звездные борцы: чемпион мира из Осетии стал сербом
Из России бегут звездные борцы: чемпион мира из Осетии стал сербомДругие
Есть путевки в Токио! Две украинки завоевали олимпийские лицензии
Есть путевки в Токио! Две украинки завоевали олимпийские лицензииДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять