Русский
$ 27,94
32,86
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Перша країна відмовилася їхати на Олімпіаду-2020 через коронавірус

6 квітня, 08:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Північна Корея хоче захистити своїх спортсменів

КНДР не братиме участі в Олімпійських іграх, які пройдуть цього літа в Токіо. Все через коронавірус.

Реклама

Тест. 10 цікавих фактів про першу Олімпіаду-1896

За даними джерела, Північна Корея хоче захистити своїх спортсменів від глобальної кризової ситуації в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з COVID-19. Рішення було прийняте під час загальних зборів Олімпійського комітету.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо була перенесена з 2020 на 2021 рік через коронавірус. Ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Раніше ми писали, що Олімпіада в Токіо пройде без іноземних уболівальників. "Вони можуть принести нові штами коронавірусу", – вирішили в Японії.

В тренді
Вірастюк – глиба! Якими рекордами запам'ятаємо Василя-спортсмена
Реклама

Ми також повідомляли, що олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020. Він не хоче вакцинуватися.

Дивіться, які медалі отримають призери Олімпійських ігор-2020:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Олімпійські ігри Олімпіада-2020 коронавірус

Джерело: sport24.ru

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорл
Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорлІнші
Рейтинг зростання світових рекордів: чому дискоболи крутіше спринтерів
Рейтинг зростання світових рекордів: чому дискоболи крутіше спринтерівІнші
Скандал у фігурному катанні: росіянок запідозрили у махінаціях з гормонами
Скандал у фігурному катанні: росіянок запідозрили у махінаціях з гормонамиІнші
Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним вином
Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним виномІнші
Оце так бюст! Космічні груди Марини Бех-Романчук
Оце так бюст! Космічні груди Марини Бех-РоманчукІнші
Відьма з соковитим бюстом: секс-бомба казахстанського спорту пережила критичні місяці
Відьма з соковитим бюстом: секс-бомба казахстанського спорту пережила критичні місяціІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти