Перша країна відмовилася їхати на Олімпіаду-2020 через коронавірус

КНДР не братиме участі в Олімпійських іграх, які пройдуть цього літа в Токіо. Все через коронавірус.

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Тест. 10 цікавих фактів про першу Олімпіаду-1896

За даними джерела, Північна Корея хоче захистити своїх спортсменів від глобальної кризової ситуації в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з COVID-19. Рішення було прийняте під час загальних зборів Олімпійського комітету.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо була перенесена з 2020 на 2021 рік через коронавірус. Ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Раніше ми писали, що Олімпіада в Токіо пройде без іноземних уболівальників. "Вони можуть принести нові штами коронавірусу", – вирішили в Японії.

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Ми також повідомляли, що олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020. Він не хоче вакцинуватися.

Дивіться, які медалі отримають призери Олімпійських ігор-2020:

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