Тест. 10 цікавих фактів про першу Олімпіаду-1896

125 років тому пройшли перші Олімпійські ігри сучасності

"Оголошую перші міжнародні Олімпійські ігри в Афінах відкритими. Хай живе Греція. Хай живе її народ" , – слова короля Георга І 6 квітня 1896 року назавжди змінили хід спортивної історії.

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Зараз Олімпійські ігри – це наймасштабніше змагання чотириріччя. У 1896-му в цю затію вірили лише ентузіасти на чолі з П'єром де Кубертеном. Саме з його подачі були відроджені Олімпіади.

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Тоді в Афінах на старт вийшли 241 спортсмен. Вони розіграли 43 комплекти медалей в 9 видах спорту – боротьба, велоспорт, гімнастика, легка атлетика, плавання, стрільба, теніс, важка атлетика і фехтування.

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Таблиця медалей

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Щоб дізнатися про всі найцікавіші моменти першої Олімпіади, пропонуємо вам пройти наш тест.

10 питань про першу Олімпіаду Перші сучасні Олімпійські ігри пройшли в Греції в 1896 році. Старт! 1/10 Переможцям Ігор-1896 вручали оливкову гілку і... Кубок 0 % Срібну медаль 100 % Гроші 0 % Далі 2/10 Переможець марафону Спиридон Луїс отримав в нагороду безкоштовні послуги кравця і перукаря, 10 корів, 30 баранів і... 10 центнерів шоколаду 100 % 10 бочок вина 0 % 10 верблюдів 0 % Далі 3/10 У бігу на 100 переміг американець Том Берг. Чому перед стартом над ним всі сміялися? Застосував низький старт 100 % Біг босий 0 % Біг в штанах 0 % Далі 4/10 Кому заборонялося змагатися на перших Олімпійських іграх? Селянам 0 % Солдатам 0 % Жінкам 100 % Далі 5/10 Цього виду спорту ви не побачите на сучасних Іграх, але в Афінах-1896 він був Гра в шашки 0 % Лазання по канату 100 % Стрибки в мішках 0 % Далі 6/10 У якому виді спорту було дозволено виступати професіоналам на Олімпіаді-1896? Гольф 0 % Тенніс 0 % Фехтування 100 % Далі 7/10 Перший олімпійський чемпіон американець Джеймс Конноллі на батьківщині був покараний за самовільну поїздку на Ігри. Що йому зробили? Вигнали з дому 0 % Вигнали з університету 100 % Вигнали з работи 0 % Далі 8/10 Змагання з плавання організували окремо для людей цієї професії. Хто це були? Моряки 100 % Рятувальники 0 % Рибалки 0 % Далі 9/10 Чия скульптура встановлена біля головного стадіону Ігор-1896? Бога Зевса 0 % Барона де Кубертена 0 % Комерсанта Авероффа 100 % Далі 10/10 Церемонія закриття повинна була пройти 14 квітня, але її перенесли на наступний день. Чому? Через день народження короля 0 % Через дощ 100 % Через пожежу в Афінах 0 % Далі

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