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Тест. 10 цікавих фактів про першу Олімпіаду-1896

6 квітня, 07:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

125 років тому пройшли перші Олімпійські ігри сучасності

"Оголошую перші міжнародні Олімпійські ігри в Афінах відкритими. Хай живе Греція. Хай живе її народ" , – слова короля Георга І 6 квітня 1896 року назавжди змінили хід спортивної історії.

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Зараз Олімпійські ігри – це наймасштабніше змагання чотириріччя. У 1896-му в цю затію вірили лише ентузіасти на чолі з П'єром де Кубертеном. Саме з його подачі були відроджені Олімпіади.

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Тоді в Афінах на старт вийшли 241 спортсмен. Вони розіграли 43 комплекти медалей в 9 видах спорту – боротьба, велоспорт, гімнастика, легка атлетика, плавання, стрільба, теніс, важка атлетика і фехтування.

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Таблиця медалей

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Щоб дізнатися про всі найцікавіші моменти першої Олімпіади, пропонуємо вам пройти наш тест.

10 питань про першу Олімпіаду

Перші сучасні Олімпійські ігри пройшли в Греції в 1896 році.
Старт!
1/10

Переможцям Ігор-1896 вручали оливкову гілку і...

Кубок
0 %
Срібну медаль
100 %
Гроші
0 %
Перші олімпійські чемпіони отримували срібні медалі із зображенням Зевса і богині Ніки як символу перемоги.
Далі
2/10

Переможець марафону Спиридон Луїс отримав в нагороду безкоштовні послуги кравця і перукаря, 10 корів, 30 баранів і...

10 центнерів шоколаду
100 %
10 бочок вина
0 %
10 верблюдів
0 %
Спірідону Луїсу виділили ще 10 центнерів шоколаду.
Далі
3/10

У бігу на 100 переміг американець Том Берг. Чому перед стартом над ним всі сміялися?

Застосував низький старт
100 %
Біг босий
0 %
Біг в штанах
0 %
Том Берг став першим спортсменом, який біг спринт з низького старту.
Далі
4/10

Кому заборонялося змагатися на перших Олімпійських іграх?

Селянам
0 %
Солдатам
0 %
Жінкам
100 %
Як і їх древній аналог, перші сучасні Олімпійські ігри були виключно чоловічими.
Далі
5/10

Цього виду спорту ви не побачите на сучасних Іграх, але в Афінах-1896 він був

Гра в шашки
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Лазання по канату
100 %
Стрибки в мішках
0 %
У змагання з лазання по канату враховувалися висота, на яку заліз спортсмен (максимальна – 14 метрів), час і стиль подолання.
Далі
6/10

У якому виді спорту було дозволено виступати професіоналам на Олімпіаді-1896?

Гольф
0 %
Тенніс
0 %
Фехтування
100 %
Фехтування стало єдиним видом спорту, де були допущені і професіонали: окремо були проведені змагання серед "маестро" – викладачів фехтування.
Далі
7/10

Перший олімпійський чемпіон американець Джеймс Конноллі на батьківщині був покараний за самовільну поїздку на Ігри. Що йому зробили?

Вигнали з дому
0 %
Вигнали з університету
100 %
Вигнали з работи
0 %
У 1895 році Коннолі вступив до Гарвардського університету. Але через рік був відрахований звідти через те, що поїхав на Ігри без дозволу університету.
Далі
8/10

Змагання з плавання організували окремо для людей цієї професії. Хто це були?

Моряки
100 %
Рятувальники
0 %
Рибалки
0 %
Змагатися могли тільки моряки Королівського флоту Греції
Далі
9/10

Чия скульптура встановлена біля головного стадіону Ігор-1896?

Бога Зевса
0 %
Барона де Кубертена
0 %
Комерсанта Авероффа
100 %
Георгіос Аверофф пожертвував близько мільйона драхм на відновлення стародавнього Мармурового стадіону, після чого Греція остаточно погодилася організувати Олімпіаду.
Далі
10/10

Церемонія закриття повинна була пройти 14 квітня, але її перенесли на наступний день. Чому?

Через день народження короля
0 %
Через дощ
100 %
Через пожежу в Афінах
0 %
Урочистості були перенесені через дощ.
Далі

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Олімпійські ігри Олімпіада-1896
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