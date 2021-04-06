Тест. 10 цікавих фактів про першу Олімпіаду-1896

"Оголошую перші міжнародні Олімпійські ігри в Афінах відкритими. Хай живе Греція. Хай живе її народ" , – слова короля Георга І 6 квітня 1896 року назавжди змінили хід спортивної історії.
Зараз Олімпійські ігри – це наймасштабніше змагання чотириріччя. У 1896-му в цю затію вірили лише ентузіасти на чолі з П'єром де Кубертеном. Саме з його подачі були відроджені Олімпіади.
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Тоді в Афінах на старт вийшли 241 спортсмен. Вони розіграли 43 комплекти медалей в 9 видах спорту – боротьба, велоспорт, гімнастика, легка атлетика, плавання, стрільба, теніс, важка атлетика і фехтування.
Таблиця медалей
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