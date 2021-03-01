Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватися

Олімпійський чемпіон 2012 року в естафеті 4 × 100 м Йохан Блейк з Ямайки висловився проти вакцинації від COVID-19. Спринтер навіть готовий не поїхати влітку в Токіо на Ігри.

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"Я не хочу вакцини. Краще пропущу Олімпіаду, ніж отримаю вакцину. Я щасливий. Не хочу вдаватися в подробиці зараз, але у мене є на те причини", – заявив Блейк.

Блейк як і раніше залишається другим найшвидшим спринтером в історії на дистанції 100 і 200 метрів, показавши 9,69 і 19,29 секунди відповідно. Рекорд належить Усейну Болту – 9,58 і 19,19.

До речі, організатори Олімпіади-2020 в Токіо вже попередили, що не примушуватимуть країни вакцинувати спортсменів. Однак висунули жорсткі обмеження.

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Вимоги для спортсменів на Іграх:

Вони повинні будуть використовувати мобільний додаток, за допомогою якого будуть відправляти звіти про стан свого здоров'я. Ця інформація буде передаватися місцевим органам охорони здоров'я.

В олімпійському селищі атлети повинні будуть максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, а також дотримуватися дистанції в два метри.

Атлетам заборонено відвідувати змагання в якості глядачів.

За два тижні до поїздки в Токіо спортсмени повинні надати негативний результат тесту на коронавірус.

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