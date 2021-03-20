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Олімпіада-2020 в Токіо пройде без іноземців – офіційно

20 березня, 13:15

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

В Японії не пускатимуть глядачів з інших держав

Організатори Олімпійських ігор в Токіо вирішили провести Ігри без іноземних уболівальників. Також іноземці не зможуть працювати на Олімпіаді в якості волонтерів. Виняток зроблять лише для тих, кого не зможуть замінити місцевим населенням, наприклад, тих, хто говорить на мовах меншин.

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"Уряд Японії прийшов до висновку, що допускати зарубіжних глядачів до Олімпійських та Паралімпійських ігор недоцільно, враховуючи, що загроза, що виходить від вірусу, далека від завершення, а іноземці можуть принести нові штами", – пише агентство Kyodonews.

Президент МОК Томас Бах під час свого виступу на прес-конференції сказав, що Японія несе відповідальність за прийняття рішення про те, чи слід приймати іноземних гостей під час Ігор, і його організація "поважає і прийме це рішення".

Зазначається, що близько 10 відсотків з приблизно 80 000 волонтерів Олімпіади були іноземцями, до того, як Ігри були перенесені рік тому.

Оргкомітет Олімпіади в Токіо продав близько 4,45 мільйона квитків через внутрішню лотерею, але в минулому році отримав запити на повернення близько 810 тисяч квитків. Іноземці придбали близько 1 мільйона квитків.

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Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020. Він не хоче вакцинуватися.

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вболівальники глядачі Олімпіада-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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