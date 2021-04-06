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Тест. 10 интересных фактов о первой Олимпиаде-1896

6 апреля, 07:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

125 лет назад прошли первые Олимпийские игры современности

"Объявляю первые международные Олимпийские игры в Афинах открытыми. Да здравствует Греция. Да здравствует ее народ", – слова короля Георга І 6 апреля 1896 года навсегда изменили ход спортивной истории.

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Сейчас Олимпийские игры – это самое масштабное соревнование четырехлетия. В 1896-м в эту затею верили лишь энтузиасты во главе с Пьером де Кубертеном. Именно с его подачи были возрождены Олимпиады.

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Тогда в Афинах на старт вышли 241 спортсмен. Они разыграли 43 комплекта медалей в 9 видах спорта – борьба, велоспорт, гимнастика, легкая атлетика, плавание, стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование.

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Таблица медалей

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Чтобы узнать обо всех самых интересных моментах первой Олимпиады, предлагаем вам пройти наш тест.

10 вопросов о первой Олимпиаде

Первые современные Олимпийские игры прошли в Греции в 1896 году.
Пройти тест
1/10

Победителям Игр-1896 вручали оливковую ветвь и...

Кубок
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Серебряную медаль
100 %
Деньги
0 %
Первые олимпийские чемпионы получали серебряные медали с изображением Зевса и богини Ники как символа победы.
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Победитель марафона Спиридон Луис получил в награду бесплатные услуги портного и парикмахера, 10 коров, 30 баранов и...

10 центнеров шоколада
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10 бочонков вина
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10 верблюдов
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Спиридону Луису выделили еще 10 центнеров шоколада.
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В беге на 100 победил американец Том Берг. Почему перед стартом над ним все смеялись?

Применил низкий старт
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Бежал босой
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Бежал в штанах
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Том Берг стал первым спортсменом, который бежал спринт с низкого старта.
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Кому запрещалось соревноваться на первых Олимпийских играх?

Крестьянам
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Солдатам
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Женщинам
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Как и их древний аналог, первые современные Олимпийские игры были исключительно мужскими.
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Этого вида спорта вы не увидите на современных Играх, но в Афинах-1896 он был

Игра в шашки
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Лазание по канату
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Прыжки в мешках
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В соревнования по лазанию по канату учитывались высота, на которую залез спортсмен (максимальная – 14 метров), время и стиль преодоления.
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В каком виде спорта было разрешено выступать профессионалам на Олимпиаде-1896?

Гольф
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Теннис
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Фехтование
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Фехтование стало единственным видом спорта, где были допущены и профессионалы: отдельно были проведены соревнования среди "маэстро" – преподавателей фехтования.
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Первый олимпийский чемпион американец Джеймс Коннолли на родине был наказан за самовольную поездку на Игры. Что ему сделали?

Выгнали из дома
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Выгнали из университета
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Выгнали с работы
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В 1895 году Конноли поступил в Гарвардский университет. Но через год был отчислен оттуда из-за того, что поехал на Игры без разрешения университета.
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Соревнования по плаванию организовали отдельно для людей этой профессии. Кто это были?

Моряки
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Спасатели
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Рыбаки
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Соревноваться могли только моряки Королевского флота Греции
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Чья скульптура установлена возле главного стадиона Игр-1896?

Бога Зевса
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Барона де Кубертена
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Коммерсанта Авероффа
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Георгиос Аверофф пожертвовал около миллиона драхм на восстановление древнего Мраморного стадиона, после чего Греция окончательно согласилась организовать Олимпиаду.
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Церемония закрытия должна была пройти 14 апреля, но ее перенесли на следующий день. Почему?

Из-за дня рождения короля
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Из-за дождя
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Из-за пожара в Афинах
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Торжества были перенесены из-за дождя.
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Олимпийские игры Олимпиада-1896
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