Тест. 10 интересных фактов о первой Олимпиаде-1896

125 лет назад прошли первые Олимпийские игры современности

"Объявляю первые международные Олимпийские игры в Афинах открытыми. Да здравствует Греция. Да здравствует ее народ", – слова короля Георга І 6 апреля 1896 года навсегда изменили ход спортивной истории.

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Сейчас Олимпийские игры – это самое масштабное соревнование четырехлетия. В 1896-м в эту затею верили лишь энтузиасты во главе с Пьером де Кубертеном. Именно с его подачи были возрождены Олимпиады.

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Тогда в Афинах на старт вышли 241 спортсмен. Они разыграли 43 комплекта медалей в 9 видах спорта – борьба, велоспорт, гимнастика, легкая атлетика, плавание, стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование.

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Таблица медалей

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Чтобы узнать обо всех самых интересных моментах первой Олимпиады, предлагаем вам пройти наш тест.

10 вопросов о первой Олимпиаде Первые современные Олимпийские игры прошли в Греции в 1896 году. Пройти тест 1/10 Победителям Игр-1896 вручали оливковую ветвь и... Кубок 0 % Серебряную медаль 100 % Деньги 0 % Дальше 2/10 Победитель марафона Спиридон Луис получил в награду бесплатные услуги портного и парикмахера, 10 коров, 30 баранов и... 10 центнеров шоколада 100 % 10 бочонков вина 0 % 10 верблюдов 0 % Дальше 3/10 В беге на 100 победил американец Том Берг. Почему перед стартом над ним все смеялись? Применил низкий старт 100 % Бежал босой 0 % Бежал в штанах 0 % Дальше 4/10 Кому запрещалось соревноваться на первых Олимпийских играх? Крестьянам 0 % Солдатам 0 % Женщинам 100 % Дальше 5/10 Этого вида спорта вы не увидите на современных Играх, но в Афинах-1896 он был Игра в шашки 0 % Лазание по канату 100 % Прыжки в мешках 0 % Дальше 6/10 В каком виде спорта было разрешено выступать профессионалам на Олимпиаде-1896? Гольф 0 % Теннис 0 % Фехтование 100 % Дальше 7/10 Первый олимпийский чемпион американец Джеймс Коннолли на родине был наказан за самовольную поездку на Игры. Что ему сделали? Выгнали из дома 0 % Выгнали из университета 100 % Выгнали с работы 0 % Дальше 8/10 Соревнования по плаванию организовали отдельно для людей этой профессии. Кто это были? Моряки 100 % Спасатели 0 % Рыбаки 0 % Дальше 9/10 Чья скульптура установлена возле главного стадиона Игр-1896? Бога Зевса 0 % Барона де Кубертена 0 % Коммерсанта Авероффа 100 % Дальше 10/10 Церемония закрытия должна была пройти 14 апреля, но ее перенесли на следующий день. Почему? Из-за дня рождения короля 0 % Из-за дождя 100 % Из-за пожара в Афинах 0 % Дальше

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