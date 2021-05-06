Українська
$ 27,73
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Месси ввел в ступор Неймара и своего кума, выбирая между двумя грандами

6 мая, 16:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский форвард Барселоны думает остаться в Испании, из-за чего звездный бразилец приостановил переговоры о новом контракте с ПСЖ

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону"

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону" / Фото: Getty Images

С приближением лета все больше страстей нагнетается вокруг возможного ухода Лионеля Месси из Барселоны. В прошлом году, казалось, что после скандала аргентинец точно уйдет, теперь же Барселона предлагает Месси контракт на 10 лет, и он подумывает остаться в Каталонии. Сомнения аргентинца заставили серьезно задуматься другого звездного футболиста – Неймара.

Реклама

О связи переговоров в Барселоне и Париже пишет испанское издание Mundo Deportivo.

На днях Неймар был готов подписать новый контракт с ПСЖ, но он надеялся, что к нему присоединится Лионель. Собственно, и катарский президент французского клуба прилагает усилия, чтобы Лео переехал в Париж. Там надеются, что трио в составе Неймара, Месси и Мбаппе покроет траты на свои зарплаты за счет прибыли от маркетинга.

Забавно, что Барселона отвечает ПСЖ взаимностью и предлагает Неймару вернуться в Испанию. И даже готова заплатить за него 100 миллионов. Чем закончится такое "перетягивание каната", сейчас предугадать трудно. Недавно президент ПСЖ говорил, что Неймар однозначно останется в его клубе. Однако если все же он не захочет продлевать контракт, рассчитанный до лета 2022 года, то его примеру, скорее всего, последует и Килиан Мбаппе.

Тем временем, исторические бутсы Месси продали за 125 тысяч фунтов.

Реклама

Кроме того, недавно форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро заявлял, что примет предложение Барселоны только в том случае, если там останется Месси. Так что решение шестикратного обладателя "Золотого мяча" влияет и на его кума.

В тренде
"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россиянином
Малиновский с Коваленко и Миранчуком

Месси и Агуэро в сборной Аргентины

Месси и Агуэро в сборной Аргентины

Смотрите, как Лео забивал в матче ПСЖ и Барселоны:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россияниномФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и Левандовски
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и ЛевандовскиФутбол
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинец
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинецФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять