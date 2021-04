Исторические бутсы Месси продали за 125 тысяч фунтов

На аукционе Christie’s продали бутсы аргентинского форварда Лионеля Месси, в которых он забил 644-й гол за карьеру в Барселоне и побил рекорд бразильца Пеле по голам за одну команду.

Бутсы на аукционе приобрели за 125 тысяч фунтов. Выручка от продажи будет направлена больнице университета Vall d’Hebron в Барселоне.

#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ