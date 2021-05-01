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Месси может играть в Барселоне сколько захочет: клуб любой ценой намерен сохранить звезду

1 мая, 11:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Аргентинский форвард получил заманчивое предложение от Барсы – он может подписать контракт на 10 лет, поиграть в США и занять должность в правлении клуба

Лионель Месси, Барселона

Лионель Месси, Барселона / Фото: Reuters

Накануне Месси согласился пойти на компромисс по зарплате. Лионель готов на понижение оклада на 50 процентов. После такого заявления футболиста Барселона решила предложить своему лидеру новое соглашение – на 10 лет.

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Этот контракт будет включать в себя выступление Лионеля в составе Барселоны, пока ему не надоест. Он также может поехать играть в MLS, выполняя при этом роль посла Барселоны в Северной Америке, а по возвращении занять должность в правлении клуба.

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Ранее сообщалось, что чистая зарплата Месси в Барселоне, после вычета всех налогов, составляет 74,9 млн евро в год, или 210 297 евро в день. Если новое соглашение будет подписано на озвученных условиях, то Лионель будет получать в год 37,5 млн евро.

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