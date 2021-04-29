Месси согласился получать в два раза меньше, но при одном условии

Лионель готов пойти на сокращение годовой зарплаты до 37 миллионов евро, но сэкономленные деньги должны быть обязательно направлены на укрепление состава Барсы

Лионель Месси / Фото: Reuters

Президент Барселоны Жоан Лапорта провел переговоры с отцом и агентом Лионеля Месси Хорхе относительно продления контракта с футболистом, истекающего ближайшим летом.

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По данным TV3, Лапорта попросил 33-летнего Месси пойти на компромисс по зарплате. И аргентинец согласился на понижение оклада на 50 процентов, но с одним условием.

Освободившиеся деньги должны быть потрачены на усиление состава Барсы, чтобы она была в состоянии бороться за выигрыш Лиги чемпионов, а не позорилась, как в знаменитом поединке с Баварией (2:8).

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Месси рассчитывает продлить контракт с Барселоной на два года, что позволит ему выступать на высшем уровне до ЧМ-2022 в Катаре, который он бы очень хотел выиграть.

А после этого Лионель намерен перебраться в Североамериканскую лигу MLS, в клуб Дэвида Бекхэма Интер (Маями), где аргентинец думает воссоединиться со своим другом – уругвайцем Луисом Суаресом.

При этом Лапорта предлагает Месси сотрудничество на гигантские 10 лет – оно включает роль посла Барселоны в Штатах с последующим возвращением на работу в структуру каталонского клуба.

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Ранее сообщалось, что чистая зарплата Месси в Барселоне, после вычета всех налогов, составляет 74,9 млн евро в год, или 210 297 евро в день. Если новое соглашение будет подписано на озвученных условиях, то Лионель будет получать в год 37,5 млн евро.

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