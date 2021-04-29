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Месси согласился получать в два раза меньше, но при одном условии

29 апреля, 12:50

Олег Люлька Олег Люлька

Лионель готов пойти на сокращение годовой зарплаты до 37 миллионов евро, но сэкономленные деньги должны быть обязательно направлены на укрепление состава Барсы

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Президент Барселоны Жоан Лапорта провел переговоры с отцом и агентом Лионеля Месси Хорхе относительно продления контракта с футболистом, истекающего ближайшим летом.

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По данным TV3, Лапорта попросил 33-летнего Месси пойти на компромисс по зарплате. И аргентинец согласился на понижение оклада на 50 процентов, но с одним условием.

Освободившиеся деньги должны быть потрачены на усиление состава Барсы, чтобы она была в состоянии бороться за выигрыш Лиги чемпионов, а не позорилась, как в знаменитом поединке с Баварией (2:8).

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
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Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Месси рассчитывает продлить контракт с Барселоной на два года, что позволит ему выступать на высшем уровне до ЧМ-2022 в Катаре, который он бы очень хотел выиграть.

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А после этого Лионель намерен перебраться в Североамериканскую лигу MLS, в клуб Дэвида Бекхэма Интер (Маями), где аргентинец думает воссоединиться со своим другом – уругвайцем Луисом Суаресом.

При этом Лапорта предлагает Месси сотрудничество на гигантские 10 лет – оно включает роль посла Барселоны в Штатах с последующим возвращением на работу в структуру каталонского клуба.

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Ранее сообщалось, что чистая зарплата Месси в Барселоне, после вычета всех налогов, составляет 74,9 млн евро в год, или 210 297 евро в день. Если новое соглашение будет подписано на озвученных условиях, то Лионель будет получать в год 37,5 млн евро.

Смотрите, как Месси забивает за Барселону

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