Чтоб мы так жили! Месси за 7 млн долларов выкупил целый этаж в доме

Форвард Барселоны Лионель Месси выкупил целый этаж в доме на берегу океана, в распоряжении футболиста винный холодильник на тысячу бутылок

Нападающий Барселоны Лионель Месси сделал солидную покупку в Майами. Футболист за 7 млн долларов приобрел шикарные апартаменты.

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Месси выкупил весь девятый этаж в роскошном доме с прекрасным видом на океан, сообщает The Sun.

Теперь в распоряжении семьи футболиста четыре спальни, четыре ванные комнаты, панорамные окна и даже винный холодильник на 1000 бутылок.

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В 39-этажном здании есть шесть бассейнов, спа, фитнес-центр, студия йоги, кухня от шеф-повара и бар с шампанским.

Ранее мы писали, что Лионель Месси намерен купить 50 тысяч доз вакцин против COVID-19 для вакцинации всех футболистов из Южной Америки. Первую партию уже получили в Аргентине – для 26 футбольных клубов.

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