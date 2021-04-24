Кто быстрее станет вторым спортсменом-миллиардером: Роналду опережает Месси на год

Звезды спорта продолжают погоню за славой Майкла Джордана. Знаменитый баскетболист является первым спортсменом миллиардером в истории. Кто может пополнить его компанию

Легендарный баскетболист Майкл Джордан – единственный спортсмен в мире, кому удалось стать миллиардером. "Его Воздушество" сколотил грандиозное состояние не на площадке, а благодаря различным рекламным контрактам и доле в Nike Jordan Brand, а еще мы писали, что Майкл Джордан замахнулся и на автогонки: смотрите его машину.

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Нынешнее поколение звезд спорта не оставляет надежд хотя бы приблизиться к славе Джордана. Так, издание Marca, основываясь на данных Casumo, опубликовало рейтинг, в котором указывается, сколько времени им нужно, чтобы заработать первый миллиард. В расчет брались годовой оклад спортсмена и сумма его сбережений на данный момент.

1. Тайгер Вудс (Гольф) – Годовой доход: 62,3 млн долларов. Общий доход: 800 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 3 года и 3 месяца.

/ Фото: Reuters

2. Криштиану Роналду (футбол). Годовой доход: 105 млн. Общий доход: 500 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 4 года и 9 месяцев.

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Криштиану Роналду, Ювентус / Фото: Reuters

3. Роджер Федерер (теннис). Годовой доход: 106,3 млн. Общий доход: 450 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 5 лет и 2 месяца.

Роджер Федерер / Фото: Reuters

4. Леброн Джеймс (баскетбол). Годовой доход: 88,2 млн. Общий доход: 500 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 5 лет и 8 месяцев.

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5. Лионель Месси (футбол). Годовой доход: 104 млн. Общий доход: 400 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 5 лет и 9 месяцев.

Лионель Месси, Барселона / Фото: Reuters В тренде Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие

6. Неймар (футбол). Годовой доход: 95,5 млн. Общий доход: 200 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 8 лет и 5 месяцев.

Неймар. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

7. Льюис Хэмилтон (Формула-1). Годовой доход: 54 млн. Общий доход: 285 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 13 лет и 3 месяца.

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Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

8. Новак Джокович (теннис). Годовой доход: 44,6 млн. Общий доход: 220 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 17 лет и 6 месяцев.

Новак Джокович ставит автограф / Фото: Reuters

9. Конор МакГрегор (UFC). Годовой доход: 48 млн. Общий доход: 120 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 18 лет и 4 месяца.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

10. Энтони Джошуа (бокс). Годовой доход: 47 млн. Общий доход: 80 млн. Чтобы стать миллиардером, нужно 19 лет и 7 месяцев.

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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