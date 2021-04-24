Щоб ми так жили! Мессі за 7 млн доларів викупив цілий поверх в будинку

Форвард Барселони Ліонель Мессі викупив цілий поверх в будинку на березі океану, в розпорядженні футболіста винний холодильник на тисячу пляшок

Нападаючий Барселони Ліонель Мессі зробив солідну покупку в Майамі. Футболіст за 7 млн доларів придбав шикарні апартаменти.

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Мессі викупив весь дев'ятий поверх в розкішному будинку з прекрасним видом на океан, повідомляє The Sun.

Тепер у розпорядженні сім'ї футболіста чотири спальні, чотири ванні кімнати, панорамні вікна і навіть винний холодильник на 1000 пляшок.

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У 39-поверховому будинку є шість басейнів, спа, фітнес-центр, студія йоги, кухня від шеф-кухаря і бар з шампанським.

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі має намір купити 50 тисяч доз вакцин проти COVID-19 для вакцинації всіх футболістів з Південної Америки. Першу партію вже отримали в Аргентині – для 26 футбольних клубів.

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