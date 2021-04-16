Мессі виміняв три футболки на 50 тисяч доз вакцин

Лідер збірної Аргентини має намір вакцинувати всіх футболістів із Південної Америки, але цю ідею розкритикували у нього на батьківщині

Лідер Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі має намір купити 50 тисяч доз вакцин проти COVID-19 для вакцинації всіх футболістів з Південної Америки. Першу партію вже отримали в Аргентині – для 26 футбольних клубів.

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Угода з китайською фармацевтичною фірмою Sinovac була укладена після того, як аргентинець подарував компанії три футболки Барселони з автографами.

Допомагав Ліонелю домовлятися президент Уругваю Луїс Альберто Локалле, чим викликав обурення в країні, яка має справу з найвищим приростом хворих у світі. Уругвайці впевнені, що потрібно вакцинувати в насамперед незахищених жителів, а не багатіїв-футболістів.

Також і в Аргентині не вважають, що вакцинувати футболістів – пріоритет для країни, в якій спостерігається дефіцит вакцин.

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Раніше ми писали, що почалася вакцинація від коронавіруса українських учасників Олімпіади і Паралімпіади. МОЗ виділив на ці цілі 1500 доз вакцини.

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